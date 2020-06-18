أستراليا تتفاوض مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة

أطلقت كل من المملكة المتحدة وأستراليا اليوم مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستشمل الاتفاقية التي يعتقد أنه سيتم إبرامها قبل نهاية العام الجاري قطاعات التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والاستثمارات وغيرها من القطاعات الاخرى.

ووصف وزير التجارة والاستثمار الفيدرالي الأسترالي سايمون بيرمنغهام الاتفاق المرتقب بين بريطانيا واستراليا بالمفيد جدا لكلا البلدين.

كما أعلن الوزير بيرمنغهام إن أستراليا تتفاوض إيضا لإبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يرغب في إبرامها هذا العام.