بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.35 %، ليصل عند 6726.77 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 15.230 مليون دينار تونسي أي بنحو 5.349 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 27 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 31 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.