البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4 في المئة، لتصل عند مستوى 1626.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,599 صفقة.