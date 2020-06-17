مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 20ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 74ر3520 نقطة منخفضًا بـ 1ر7 نقاط بنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 84ر3527 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 690 ألفًا و57 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 9ر56 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 603 آلاف و 732 ريالًا عمانيًا.