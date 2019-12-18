المؤشر الياباني ينخفض 0.18% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط المؤشر 0.18 في المئة ليصل إلى 24023.27 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة مسجلا 1745.69 نقطة.