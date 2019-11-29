بورصة باريس تغلق منخفضة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ طفيفٍ في مؤشرها بنسبة 0.13٪.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 7.55 نقاط ليصل إلى مستوى 5905.17 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.9 مليار يورو.