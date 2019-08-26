سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 27 أغسطس آب فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 27 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 27 أغسطس /آب فى البنوك المصرية

الجنيه الاسترلينى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

جنيه استرليني = 20.2451 جنيه مصري
جنيه مصري = 0.0494 جنيه استرليني

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سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 27 أغسطس آب فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الجنيه الاسترلينى اليوم 27 أغسطس آب فى البنوك المصرية



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