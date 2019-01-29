بورصة تونس تغلق على ارتفاع

اقفلت بورصة تونس اليوم على ارتفاع بـ 38ر0 بالمئة محققة 58ر7228 نقطة، بينما بلغت حركة رؤوس الاموال نحو 3ر3 مليون دينار تونسي حوالي 2ر1 مليون دولار.

وارتفعت خلال المداولات اسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت اسهم 25 شركة، اخرى لتستمر 17 شركة على وضعها.