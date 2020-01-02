مؤشر البورصة العراقية يغلق مرتفعاً

اغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.13%, متوقفاً عند 494.38 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 11 شركة, وانخفاض أسهم 8 , فيما حافظت 10 شركات على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 767,039,524 سهماً, بقيمة 289,906,247 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 313 صفقة, شملت 29 شركة مساهمة, من أصل 102 شركات مسجلة في البورصة.