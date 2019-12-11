البورصة المصرية تخسر 5 مليارات جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها



سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه، ليسجل 7ر689 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 7ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 645 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 61ر0% ليغلق عند مستوى 22ر13427 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 96ر0% مسجلاً 55ر521 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي هبط بنسبة 93ر0% لينهي التعاملات عند 39ر1363 نقطة.