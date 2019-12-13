البورصة المصرية تخسر 6ر8 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي



بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 6ر8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر686 مليار جنيه.

وانخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، فارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي اكس 30" بنسبة 94ر1 في المئة ليسجل مستوى 47ر13358 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 1ر1 في المئة ليبلغ مستوى 69ر520 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 57ر1 في المئة ليبلغ مستوى 44ر1360 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 9ر9 مليار جنيه من خلال تداول 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر60 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 5ر35 % والعرب على 3ر4 % بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 6ر196 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 4ر48 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.