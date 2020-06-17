الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع

افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت المؤشرات على مزيد من تحفيز الآمال في انتعاش سريع للاقتصاد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 40.54 نقطة أو ما يعادل 0.15% إلى 26330.52 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 11.39 نقطة أو 0.36% إلى 3136.13 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 47.45 نقطة أو ما يعادل 0.48% ليصل إلى 9943.31 نقطة.