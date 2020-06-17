الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.5%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.5 % أي ما يعادل 170 نقطة، وأقفل عند مستوى 33848 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 144164416 سهماً، وتم التداول على أسهم 361 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 137 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 199 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.