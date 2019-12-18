سعر الذهب يرتفع بنسبة 0.1 %



صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.1 في المئة إلى 1477 دولارًا أمريكيًا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المئة إلى 1481.70 دولارًا أمريكيًا.