مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.51 % ليصل عند مستوى 3153.42 نقطة.

وحقق مؤشر "داكس" الألماني زيادة بمقدار 8.52 نقاط ليصل مستوى 11218.83 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 4.12 نقاط و56.70 نقطة على الترتيب.