البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.03%، عند مستوى 1810.02 نِقَاط.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 45.0 مليون دينار أردني، وسط تداول 30.5 مليون سهم، نفذت خلال 1,839 صفقة.