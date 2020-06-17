مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,274.28 بانخفاض وقدره 4.96 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 590.25 بانخفاض وقدره 3.59 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و111 ألفاً و702 سهم بقيمة إجمالية قدرها 396 ألفاً و887 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.