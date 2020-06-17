بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 51ر10 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 51ر10 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5044 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 %.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 91ر101 مليون سهم عبر 5321 صفقة نقدية بقيمة 64ر18 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر1 نقطة ليبلغ 55ر4189 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 88ر64 مليون سهم تمت عبر 2593 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 73ر16 نقطة ليبلغ 41ر5477 نقطة بنسبة هبوط 30ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 03ر37 مليون سهم تمت عبر 2728 صفقة بقيمة 2ر14 مليون دينار .