مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,583.74 بارتفاع وقدره 0.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 768.80 بارتفاع وقدره 1.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 5 ملايين و161 ألفا و520 سهما بقيمة إجمالية قدرها 979 ألفا و476 دينارا بحرينيا تم تنفيذها خلال 62 صفقة.