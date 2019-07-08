الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على إنخفاض

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الأفتتاح اليوم, مع هبوط سهم أبل وتقلص رهانات المستثمرين على خفض حاد لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق هذا الشهر إثر تقرير وظائف قوي لشهر يونيو.

ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 86.48 نقطة بما يعادل 0.32% ليفتح عند 26835.64 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 10.64 نقطة أو 0.36% إلى 2979.77 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 48.88 نقطة أو 0.60% مسجلا 8112.91 نقطة.