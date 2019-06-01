الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأمريكية ليوم الجمعة على انخفاض.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 356.74 نقطة، أو 1.42%، إلى 24813.14 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 36.80 نقطة، أو 1.32%، إلى 2752.06 نقطة ، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 113.09 نقطة، أو 1.49%، إلى 7454.62 نقطة.