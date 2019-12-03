الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على هبوط



بدأت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم على هبوط متأثرة بتعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت مخاوف من تأجيل في حل نزاع تجاري مرير مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2020 .

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا بـ 281.06 نقطة أو 1.01 %، إلى 27501.98 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 26.46 نقطة أو 0.85 %، إلى 3087.41 نقطة ، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 107.27 نقاط أو 1.25 بالمئة عند الفتح إلى 8460.72 نقطة.