الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.12 % ليصل عند مستوى 3523.76 نقطة.

وتراجع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 50.30 نقطة ليصل مستوى 9284.70 نقطة، كما خسر مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 1.10 نقطة ليصل إلى 569.36 نقطة.