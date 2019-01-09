الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.33 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.33 % أي ما يعادل 130 وأقفل عند مستوى 38921 نقطة.

وبلغ حجم التداول 96858690 سهمًا نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 101 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 224 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الأدوات الكهربائية والإسمنت والنفط والغاز والتقنية والاتصالات على التداول الإيجابي في البورصة.