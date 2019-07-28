مؤشر بورصة تونس الرئيس يقفل تعاملات الأسبوع منخفضًا

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع منخفضًا بنسبة 50ر0 %، ليصل عند 7167.63 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع التي اقتصرت على أربعة حصص 5.6 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.83 مليون دولار أمريكي.