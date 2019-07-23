مؤشرا البحرين يغلقان على تباين



أغلق مؤشر البحرين العام اليوم تعاملاته عند مستوى 1,522.30 نقطة، بانخفاض بلغ 4.88 نقاط عن معدل الإغلاق السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعاملاته عند مستوى 765.56 نقطة، بارتفاع قدره 1.41 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و175 ألفاً و354 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و236 ألفاً و286 ديناراً بحرينياً نُفذت من خلال 89 صفقة.