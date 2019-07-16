مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,535.48 بارتفاع قدره 1.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 763.00 بارتفاع قدره 0.21 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و567 ألفا و570 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و9 آلاف و253 ديناراً تم تنفيذها من خلال 69 صفقة.