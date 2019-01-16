53 سفينة تعبر المجري الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم، 53 سفينة تابعة لبلدان مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس، أن 25 سفينة عبرت المجري الملاحي ضمن قافلة الشمال، في طريقها للبحر الأحمر، بإجمالي حمولات بلغت مليونا و400 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، المتجهة نحو البحر المتوسط، 28 سفينة بحمولات بلغت مليونا و600 ألف طن .