بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع المؤشر العام 05ر44 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم بارتفاع المؤشر العام 05ر44 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6124 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر451 مليون سهم تمت من خلال 8408 صفقات نقدية بقيمة 17ر41 مليون دينار كويتي (نحو 9ر139 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4900 نقطة بنسبة 11ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر382 مليون سهم تمت عبر 5216 صفقة نقدية بقيمة 33ر14 مليون دينار (نحو 72ر48 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر39 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6746 نقطة بنسبة 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر69 مليون سهم تمت عبر 3192 صفقة بقيمة 8ر26 مليون دينار (نحو 12ر91 مليون دولار).