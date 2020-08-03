أرباح مصرف باريس الوطني تفوق التوقعات بفعل ازدهار أنشطة بنك الاستثمار

حققBNP Paribas أرباحا تفوق التوقعات في الربع الثاني، بدعم من ارتفاع تداول أدوات الدخل الثابت وطلب قوي على تمويل الشركات، وقد تساهم النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع خلال الأزمة في تعزيز طموح البنك الفرنسي لكي يصبح بنك الاستثمار المهيمن في أوروبا بينما يستفيد من عمليات إعادة هيكلة داخلية لدى بعض المنافسين.وزادت الإيرادات في بنكه المعني بالشركات والمؤسسات 33.1 بالمئة، إذ ارتفعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية 153.8 بالمئة.كما وزادت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت لدى البنوك المناظرة في أوروبا، مثل باركليز ودويتشه بنك وكريدي سويس، في نطاق يتراوح بين 39 إلى 60 بالمئة.