البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها بانخفاض

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.21% ما يعادل 1.11 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.97 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 431,678 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 516,653 دولارًا نفذت من خلال 120 صفقة.