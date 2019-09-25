بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفلت بورصة تونس على 11ر7066 نقطة في ختام تداولات اليوم, مسجلّة ارتفاعا بـ 0.35% بينما ارتفع حجم رؤوس الأموال المتداولة إلى 3.5 مليون دينار تونسي.

وحققت اسهم 29 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعاً، بينما تراجعت أسهم 21 شركة، لتستمر أسهم 8 شركات أخرى على وضعها.