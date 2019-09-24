بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلق مؤشر بورصة تونس الرئيس (تونانداكس) على تراجع بنسبة 0.48 في المئة ليصل عند مستوى 77ر7041 نقطة، فيما بلغت حركة رؤوس الأموال نحو 1.702 مليون دينار تونسي ما يعادل 608.9 ألف دولار.

وحقّقت 7 شركات مدرجة في البورصة ارتفاعًا لأسهمها، بينما تراجعت أسهم 32 شركة، فيما أغلقت أسهم 13 شركة على ثبات.