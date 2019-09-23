بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلقت بورصة تونس اليوم على تراجع بـ 84ر7075 نقطة، بنسبة 0.41 % فيما بلغت حركة رؤوس الأموال نحو 1.55 مليون دينار تونسي.

وحققت 13 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعا لأسهمها، بينما تراجعت أسهم 25 شركة، لتستمر أسهم 15 شركة أخرى على وضعها .