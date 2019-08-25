بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 91 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5909 نقطة بنسبة تراجع 52ر1 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 07ر135 مليون سهم تمت من خلال 6393 صفقة نقدية بقيمة 6ر28 مليون دينار كويتي (نحو 2ر97 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 41ر44 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4755 نقطة بنسبة 93ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر82 مليون سهم تمت عبر 2692 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 6ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر113 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6496 نقطة بنسبة 72ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر52 مليون سهم تمت عبر 3701 صفقة بقيمة 24 مليون دينار (نحو 4ر74 مليون دولار).