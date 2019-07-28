البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.15%، عند مستوى 1877.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.0 مليون ديناراً أردنياً، وسط تداول 4.0 مليون سهماً، نفذت خلال 2,002 صفقة.