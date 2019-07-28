البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.05 %



أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.05 % ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 525.94 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 197,068 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 361,771 دولاراً نفذت خلال 91 صفقة.