قيمة الجنيه الإسترليني تتراجع اليوم بنسبة 0.3 %

تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني اليوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1.2230 دولاراً أمريكياً.

ويعود ذلك التراجع إلى تصاعد الضبابية بخصوص كيفية استكمال بريطانيا لخروجها من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.