سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 8 اغسطس
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سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 8 اغسطس

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العرب اليوم - سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 8 اغسطس

الذهب
القاهرة - العرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني
الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 2,179 جنيه $48.28
سعر الذهب عيار 22 1,997 جنيه $44.26
اسعار الذهب عيار 21 1,906 جنيه $42.25
اسعار الذهب عيار 18 1,634 جنيه $36.21
سعر الذهب عيار 14 1,271 جنيه $28.17
سعر الذهب عيار 12 1,089 جنيه $24.14
اسعار أوقية الذهب 67,753 جنيه $1,502
اسعار جنيه الذهب 15,250 جنيه $337.99
اسعار كيلو الذهب 2,178,551 جنيه $48,283
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سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 8 اغسطس سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 8 اغسطس



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