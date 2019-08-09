بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01%، ليصل عند 7191.60 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 1.125 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركات على ثبات.