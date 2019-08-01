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بورصة تونس تقفل على ارتفاع

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العرب اليوم - بورصة تونس تقفل على ارتفاع

البورصة التونسية
تونس - العرب اليوم

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 19 %، ليصل عند 7177.85 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 1.784 مليون دينار تونسي أي بنحو 880 ألف دولار، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.

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بورصة تونس تقفل على ارتفاع بورصة تونس تقفل على ارتفاع



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