بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 19 %، ليصل عند 7177.85 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 1.784 مليون دينار تونسي أي بنحو 880 ألف دولار، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم 9 شركات على ثبات.