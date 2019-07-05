بورصة تونس تغلق على ارتفاع الجمعة



اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 33ر0 ٪ ليصل عند 7217.43 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 3.463 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .