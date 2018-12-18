الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

لحقت الأسهم اليابانية بنظيرتها العالمية وأغلقت منخفضة اليوم ، مع إغلاق المؤشر توبكس عند أدنى مستوى في 19 شهرا في الوقت الذي تسببت فيه حالة القلق بشأن تباطؤ النمو العالمي في التأثير سلبا على الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.82 % إلى 21115.45 نقطة بعد أن لامس 21107.13 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 11 ديسمبر.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم منخفضا 1.99 % إلى 1562.51 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2017.