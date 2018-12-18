تراجع الأسهم اليابانية في جلسة التداولات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في جلسة التداولات الصباحية ب بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 22ر264 نقطة، ما نسبته 23ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 66ر21242 نقطة، بينما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 29ر1 في المئة، ما يعادل 54ر20 نقطة، ليصل إلى مستوى 66ر1573 نقطة.