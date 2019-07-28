مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,527.68 نقطة، بارتفاع بلغ 4.97 نقاط عن معدل الإغلاق السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.04 نقطة، بارتفاع بلغ 4.10 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و493 ألفا و389 سهما بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و876 ألفا و741 دينارًا بحرينيًا، نُفذت من خلال 151 صفقة.