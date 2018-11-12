البورصة المصرية تغلق تعاملات اليوم على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، فيما حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بها أرباح نحو 6ر9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر781 مليار جنيه وسط تعاملات تجاوزت 9ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 79ر0 % ليبلغ مستوى 36ر13678 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 09ر0 % ليبلغ مستوى 78ر701 نقطة، بينما استقر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً عند مستوى 25ر1756 نقطة.