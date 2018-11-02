البورصة المصرية تربح 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 14 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9ر750 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 37ر1 في المائة ليبلغ مستوى 13202 نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنسبة 92ر2 في المائة ليبلغ مستوى 688 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ ارتفاعًا بنحو 66ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1722 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي التداولات ارتفعت لتبلغ 9ر8 مليار جنيه من خلال تداول 043ر1 مليار ورقة منفذة 118 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 29ر60 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على 23ر32 في المائة والعرب على 48ر7 في المائة، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 87ر786 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة بلغت 71ر6 مليون جنيه مصري، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد أن المؤسسات استحوذت على 06ر65 في المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 94ر34 في المائة، لافتًا إلى

أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 02ر47 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 859ر2 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 831ر2 مليون سند.