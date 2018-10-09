البورصة المصرية تخسر 4ر2 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الإستثمار العربية والمحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر2 مليار جنيه لدى الإغلاق ليصل إلى 8ر755 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 9ر824 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 11ر0 % ليغلق عند مستوى 74ر13588 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" بنسبة 14ر0% ليسجل 73ر689 نقطة، نزل مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 11ر0 % مسجلاً 93ر1733 نقطة عند نهاية التعاملات.