بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 4ر1 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6128 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 238 مليون سهم تمت من خلال 7709 صفقات نقدية بقيمة 6ر38 مليون دينار كويتي (نحو 24ر131 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4853 نقطة بنسبة 17ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 4505 صفقات نقدية بقيمة 14ر11 مليون دينار (نحو 8ر37 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 05ر6775 نقطة بنسبة 03ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 16ر70 مليون سهم تمت عبر 3204 صفقات بقيمة 4ر27 مليون دينار (نحو 16ر93 مليون دولار).