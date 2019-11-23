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البورصة الأردنية تنخفض 0.86 % في أسبوع

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تنخفض 0.86 % في أسبوع

البورصة الأردنية
عمان - العرب اليوم

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.86 % لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1791.4 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 3.9 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 3.4 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.3 مليون دينار أردني، مقارنة مع 19.7 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 23.2 مليون سهم نفذت من 9019 صفقة.

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البورصة الأردنية تنخفض 086 في أسبوع البورصة الأردنية تنخفض 086 في أسبوع



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